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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 18:35 BJT

〔欧洲金融市场〕欧元兑美元短暂上涨,受意大利五年期BTP债券标售影响

路透伦敦11月14日电---欧元兑美元EUR=周一短暂上涨,意大利BTP债券期货FBTPc1亦扩大涨幅,日内上涨49个跳动点至94.15,因此前意大利五年期BTP债券标售毛收益率创下欧元问世来新高.(完)

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