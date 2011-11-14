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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕11月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 262.0 69 256.0 2

12月 264.0 55 259.0 19

1月 267.0 58 262.0 54

2月 271.1 126 264.7 72

3月 274.5 540 268.6 160

4月 276.6 7746 269.9 1626

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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