日俄拟加强亚太地区防务和安全合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透檀香山11月12日电---日本首相野田佳彦与俄罗斯总统梅德韦杰夫周六达成共识，考虑加强两国在亚太地区的防务和安全合作。

日俄两国首脑在夏威夷召开的亚太经合组织（APEC）峰会上举行会晤後，日本内阁官房副长官长滨博行（Hiroyuki Nagahama）告诉记者，“俄罗斯总统梅德韦杰夫表示，他希望与日本加强在亚太地区安全领域的合作。”

他说：“两人就推动安全磋商和防务对话达成共识。”

中国军力不断增长，包括刚刚发展的隐形战机和航母项目，这些都令邻国忧心忡忡。

在与梅德韦杰夫会晤後，野田佳彦告诉记者：“面对亚太地区不断变化的安全形势，我们讨论了促进两国在这些领域合作的事宜。”

俄罗斯与日本一直没有紧密的安全合作关系，两国自二战结束至今，一直对俄称为千岛群岛（Kurils）的领土存在主权纠纷。

梅德韦杰夫的发言人未对此立即置评。（完）