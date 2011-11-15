日俄拟加强亚太地区防务和安全合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透檀香山11月12日电---日本首相野田佳彦与俄罗斯总统梅德韦杰夫周六达成共识，考虑加强两国在亚太地区的防务和安全合作。
日俄两国首脑在夏威夷召开的亚太经合组织（APEC）峰会上举行会晤後，日本内阁官房副长官长滨博行（Hiroyuki Nagahama）告诉记者，“俄罗斯总统梅德韦杰夫表示，他希望与日本加强在亚太地区安全领域的合作。”
他说：“两人就推动安全磋商和防务对话达成共识。”
中国军力不断增长，包括刚刚发展的隐形战机和航母项目，这些都令邻国忧心忡忡。
在与梅德韦杰夫会晤後，野田佳彦告诉记者：“面对亚太地区不断变化的安全形势，我们讨论了促进两国在这些领域合作的事宜。”
俄罗斯与日本一直没有紧密的安全合作关系，两国自二战结束至今，一直对俄称为千岛群岛（Kurils）的领土存在主权纠纷。
梅德韦杰夫的发言人未对此立即置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。