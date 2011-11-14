〔中国房地产〕北京1-10月商品房销售面积同比降幅再扩大至13.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月14日电---北京市统计局及国家统计局北京调查总队周一联合发布数据显示,1-10月北京商品房销售面积达1,007.5万平方米,同比下降13.9%;降幅比1-9月的8.3%扩大了近6个百分点.
新华社报导援引数据称,同期政策性住房销售面积同比增长56.8%,达209.8万平方米.
数据并显示,前十个月北京住宅销售面积696.7万平方米,下降17.8%,降幅比1-9月扩大5.8个百分点.
同期,北京市商品房新开工面积3,467.6万平方米,同比增长69.2%,其中,住宅新开工面积2,198.1万平方米,增长52.9%.北京政策性住房新开工面积1,503.2万平方米,增长2.1倍.
中国住建部此前称,截至10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初计划的目标任务. (完)
欲了解更多详情,请点选北京市统计局网站(www.bjstats.gov.cn)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。