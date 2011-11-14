《中国公开市场预测》一年央票发行量猛增,收益率料续降但跌幅应有限

* 一年央票发行量520亿元,较上周增逾四倍

* 二级收益率偏低支撑需求,发行收益率有望续跌

* 央行料控制跌幅以稳定市场

* 跌幅有望控制在5个bp或以下

路透上海11月14日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行量猛增逾四倍至520亿元人民币.目前二级市场同期限央票收益率较一级低逾10个基点(bp),加之未来政策向宽预期不减,机构的需求空前高涨,因此明日发行收益率续跌是大概率事件.

业内人士指出,若仅从机构强劲需求考虑,一年央票发行收益率很可能大跌至3.40%-3.50%区间.但从上周1个bp左右的跌幅来看,央行仍可能控制跌势以稳定市场,3.50%的一年定期存款利率有望成为重要支撑,跌幅会在5个bp左右或以下.

北京一银行交易员称,明日一年央票发行收益率或小幅下行.因为"一二级的利差已经出现了,是有下行需求的,但是(央行)为了维护市场的稳定,不会下太多."

华南一银行交易也表示,如果按照市场的需求,一年央票发行收益率不出意外应该会走低.但具体幅度如何,应该还是掌握在央行手中.如果跌势过猛,"那这个政策松动的迹象就比较明显了."

还有交易员透露,据其了解,对一级市场的一年央票,不少机构在3.50%以下需求强劲,甚至3.40%左右的相对低位需求亦有出现.

央行上周二发行了100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率下跌1.07个bp至3.5733%,为28个月以来首次下降.当日还进行了300亿元28天期正回购操作,中标利率则持平于2.80%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.3925%;二级市场上,剩馀期限接近一年的央票1101086券最新成交收益率tCN1101086=CFXS为3.40%.较一级市场低逾17个bp.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场此前两周连续净投放,其中上周净投放金额为670亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 520

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 170

正回购到期 390

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