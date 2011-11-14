更正:〔全球经济〕9月OECD国家领先指标跌至100.4,创2009年12月以来最低

(更正:内文倒数第二段...美国8月综合领先指标从101.5降至"102.2"...因译文有误,应更正为"101.2")

路透巴黎11月14日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,全球主要经济体无一可逃脱增长放缓的趋势,这愈发表明全球经济增长动能减弱.

OECD的其成员国9月领先指标连续第七个月下跌,跌至100.4,创下2009年12月以来的最低,8月为100.9.

而各个国家和主要发展中国家的领先指标全线下滑,处于显示经济放缓的水平,此外还有许多国家的9月指标低于长期平均水准.

OECD发表声明称,"与上个月指标相比,领先指标显示所有主要经济体增长更为放缓."

七国集团(G7)领先指标从8月的101.1降至100.6,而欧元区9月领先指标从99.9降至99.1,远低于100的长期均值.

日本领先指标为101.6,高于长期均值100,表明该国经济在经历了3月地震和海啸灾难後有所复苏.不过仍低于上月的102.0.

美国8月综合领先指标从101.5降至101.2.

中国经济活动小幅放缓,领先指标从99.9降至99.8.(完)