〔东南亚股市〕多数收高逾1%,受助于对欧洲形势的乐观情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月14日电---大多数东南亚股市周一上涨逾1%,因大宗商品类股上涨.泰国股市触及七周高位,因市场乐观的认为一旦洪水退去消费者需求和政府支出将增长.
对希腊和意大利政局的担忧缓解,也改善了风险偏好,刺激资金流入该地区股市,即便欧债危机还远谈不上结束.
摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在1002GMT时上涨1.3%.
Kim Eng Securities机构销售部门主管Vikas Kawatra说:"欧元区的问题过于复杂.但可以肯定的是欧元区将采取一切可能的措施保护自身经济."
买兴相对清淡,多数市场的成交量降至月均水准以下.
外资引领的买盘带动泰国股市.SETI、印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI上涨逾1%,马来西亚股市.KLSE上涨0.7%.
越南股市.VNI下跌1.15%,连续第六日下跌,因机构抛售蓝筹股.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.4%,受Golden Agri-Resources(GAGR.SI)上涨3%带动,此前该公司公布的业绩不错.
多数棕榈油种植商股价上涨,因马来西亚棕榈油期货升至近五个月高位.
据汤森路透和交易所的数据,印尼股市资金流入3,100万美元,马来西亚股市流入640万马币,菲律宾股市流入1,160万美元,泰国股市流入5,130万美元.
1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2830.14 39.20 +1.40 -11.28 3190.04
马来西亚 .KLSE 1478.87 10.12 +0.69 -2.64 1518.91
泰国 .SETI 984.28 13.31 +1.37 -4.69 1032.76
印尼 .JKSE 3833.04 54.16 +1.43 +3.50 3703.51
菲律宾 .PSI 4356.87 43.91 +1.02 +3.71 4201.14
越南 .VNI 391.74 -4.56 -1.15 -19.17 484.66
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(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。