〔东南亚股市〕多数收高逾1%,受助于对欧洲形势的乐观情绪

路透曼谷11月14日电---大多数东南亚股市周一上涨逾1%,因大宗商品类股上涨.泰国股市触及七周高位,因市场乐观的认为一旦洪水退去消费者需求和政府支出将增长.

对希腊和意大利政局的担忧缓解,也改善了风险偏好,刺激资金流入该地区股市,即便欧债危机还远谈不上结束.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在1002GMT时上涨1.3%.

Kim Eng Securities机构销售部门主管Vikas Kawatra说:"欧元区的问题过于复杂.但可以肯定的是欧元区将采取一切可能的措施保护自身经济."

买兴相对清淡,多数市场的成交量降至月均水准以下.

外资引领的买盘带动泰国股市.SETI、印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI上涨逾1%,马来西亚股市.KLSE上涨0.7%.

越南股市.VNI下跌1.15%,连续第六日下跌,因机构抛售蓝筹股.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.4%,受Golden Agri-Resources(GAGR.SI)上涨3%带动,此前该公司公布的业绩不错.

多数棕榈油种植商股价上涨,因马来西亚棕榈油期货升至近五个月高位.

据汤森路透和交易所的数据,印尼股市资金流入3,100万美元,马来西亚股市流入640万马币,菲律宾股市流入1,160万美元,泰国股市流入5,130万美元.

1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2830.14 39.20 +1.40 -11.28 3190.04

马来西亚 .KLSE 1478.87 10.12 +0.69 -2.64 1518.91

泰国 .SETI 984.28 13.31 +1.37 -4.69 1032.76

印尼 .JKSE 3833.04 54.16 +1.43 +3.50 3703.51

菲律宾 .PSI 4356.87 43.91 +1.02 +3.71 4201.14

越南 .VNI 391.74 -4.56 -1.15 -19.17 484.66

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(完)