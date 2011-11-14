〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至近五个月高位,因基本面利多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达11月14日电---周一马来西亚棕榈油期货攀升至近五个月高位,人气因欧元区债务问题改善回暖,另外供需面亦为棕榈油提供进一步支撑.
指标1月棕榈油期货FCPOc3收高1.9%,报每吨3,195马币(林吉特).盘中稍早其触及3,198马币,为6月22日以来最高.
1月棕榈油合约成交量为7,476口,上周五为15,922口.
"市场相当坚挺,"吉隆坡一交易员称,"都在上涨,因为欧洲债务问题短期退潮."
其还称,本周稍晚棕榈油价格可能刺穿3,200马币.
路透分析师王涛称,根据轨道技术形态,棕榈油3,240马币的看涨目标不变.
棕榈油市场人气改善,因预计第四季开始产出会减少,受东南亚多数地区进入雨季影响.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。