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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 19:38 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至近五个月高位,因基本面利多

路透雅加达11月14日电---周一马来西亚棕榈油期货攀升至近五个月高位,人气因欧元区债务问题改善回暖,另外供需面亦为棕榈油提供进一步支撑.

指标1月棕榈油期货FCPOc3收高1.9%,报每吨3,195马币(林吉特).盘中稍早其触及3,198马币,为6月22日以来最高.

1月棕榈油合约成交量为7,476口,上周五为15,922口.

"市场相当坚挺,"吉隆坡一交易员称,"都在上涨,因为欧洲债务问题短期退潮."

其还称,本周稍晚棕榈油价格可能刺穿3,200马币.

路透分析师王涛称,根据轨道技术形态,棕榈油3,240马币的看涨目标不变.

棕榈油市场人气改善,因预计第四季开始产出会减少,受东南亚多数地区进入雨季影响.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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