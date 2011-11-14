版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--11月15日****

路透11月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

11月15日(二)

0030 澳洲新车销售 10月 -- -1.5%

0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 43

出口(较上年同期) -- +9.3%

进口(较上年同期) -- +16.4%

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平

0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季初值 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.8%

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较上季) 第三季 -- +0.2%

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差7.66

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差31.52

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.6%

(较上年同期) +5.1% +5.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.8%

(较上年同期) +5.5% +5.6%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.8%

(较上年同期) +5.7% +5.7%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 顺差3 逆差34

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.6%

1000 德国ZEW景气判断指数 11月 负52.0 负48.3

现况指数 正33.0 正38.4

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 -- +1.0%

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.0 负8.48

1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 +1.2% +1.4%

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.1% +0.8%

(较上年同期) +6.3% +6.9%

核心PPI(较上月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +2.8% +2.5%

1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.3% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.1% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 -- +3.1%

1500 美国企业库存 9月 +0.1% +0.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

11月13日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% +1.5%

GDP环比年率 +6.05 +6.1%

民间消费支出 +1.0% +0.7%

资本支出 +1.1% +1.1%

外部需求 +0.4% +0.6%

11月14日(一)

0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -3.3% --

日本产能利用率指数(较上月) -3.6% --

0745 法国经常账收支(亿欧元) 9月 赤字40 --

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) -1.8% -1.9%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -2.0% -2.2%

(较上年同期) +2.2% +3.3%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 +9.2% --

进口物价(较上年同期) +16.0% -- (完)

--整理 戴素萍;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐