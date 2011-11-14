〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水继续下滑,触及18个月低点

路透新加坡11月14日电---亚洲即期航煤较柴油升水继续走弱,跌至18个月低点,因托克的买盘继续推高柴油价格.

亚洲收盘时,11月和12月航煤较柴油升水分别下跌0.02美元和0.019美元,报每桶0.0148美元和每桶0.10美元.这是即期航煤较柴油升水自去年5月以来的最低水平.

实货航煤较柴油升水继续走阔,下降0.19美元至每桶负0.78美元,这使得炼厂加大柴油产量更为有利可图.

不过随着北亚冬季的来临,对煤油的需求正在增长.

"这将取决于炼厂如何计算利润空间、如何应对市况以及这种趋势是否会延续至12月,"一位交易员说.

交易员表示,航煤较柴油升水的下降主要是因为柴油价格上涨,其中指标含硫0.5%的柴油升水上升0.20美元至每桶1.50美元,创下逾三年高位.

12月柴油裂解价差下跌0.11美元至每桶19.80美元.

12月航煤裂解价差下跌0.21美元,至每桶21.28美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.16 131.56 131.36 130.89 0.47 0.36

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.94 132.34 132.14 131.47 0.67 0.51

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.64 133.04 132.84 132.27 0.57 0.43

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.09 133.49 133.29 132.72 0.57 0.43

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 131.59 130.90 0.69 0.53

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.89 129.30 0.59 0.46

(完)