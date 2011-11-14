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公司新闻(中文) | 2011年 11月 14日 星期一 20:33 BJT

〔美国个股〕巴菲特称第三季购买IBM股票--CNBC

路透11月14日电---美国金融投资大户巴菲特(Warren Buffe)称:

* 第三季对IBM(IBM.N)进行投资--CNBC

* 巴菲特称今年已经买入107亿美元IBM股票

* 今年已经买入6,400万股IBM股票--CNBC

* 持有IBM约5.5%的股权

* 已经买入想买的IBM股票,3月时开始购买目标是买入100亿美元股票.(完)

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