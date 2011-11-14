〔伦敦美债〕公债价格扳回跌幅,因意大利前景不明朗

路透伦敦11月14日电---美国10年期公债周一在欧洲市场收回隔夜时段的跌幅,因意大利领导层的变更不足以令市场确信欧债危机可以得到控制.

前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)已被要求组建新政府,在这之前该国议会通过了经济改革计划,前任总理贝鲁斯柯尼也下台.

意大利的一项五年期债券标售中,毛收益率(殖利率)从一个月前的5.32%升至6.29%,投标倍数为1.469.

指标10年期美国公债收益率US10YT=TWEB持平于2.0573%,在亚洲时段一度升至2.138%.

一位交易员说:"在周五股市上涨之後,今日开盘美国公债承压,最初意大利公债标售看似还不错,但焦点现在回到了股市,因股市跌至平盘下方."

欧洲股市周一下跌,尽管在意大利公债标售结果出炉後曾削减跌幅.

美债期货TYv1上涨15/32至130.09.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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