〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差跌至近三年低点,受供应充沛打压

路透新加坡11月14日电---亚洲汽油裂解价差周一扩大跌幅,持于约三年来最低水准,因供应充沛打压人气.

汽油不在能支撑石脑油,石脑油可以转化成汽车燃料或被用来做汽油的混合原料.

公开规格石脑油需求不振.

亚洲石脑油市场人气预计依然承压,因日本Tosoh公司氯乙烯(VCM)工厂发生爆炸起火,进一步冲击本已疲弱的市场.

该VCM工厂从出光兴产获得乙烯,而发生事故後,出光兴产已经大幅减少向Tosoh的乙烯供应.

出光兴产将削减Tokuyama工厂年产能62.3万吨石脑油裂解装置的产量,不过精确的减产数值还不清楚.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌6.50美元至每吨887.00美元,为逾一周来最低.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌7.55美元至28.40美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK贴水扩大2.09美元至每桶2.68美元,为2009年1月7日以来最弱,当时为贴水3.07美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.22美元至每桶15.60美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 886.50/887.50 893.50 -6.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.15/96.25 96.93 -0.73

97号现货汽油GL97-SIN 116.10/116.20 118.05 -1.90

95号现货汽油GL95-SIN 113.47/113.57 115.45 -1.93

92号现货汽油GL92-SIN 111.75/111.85 113.75 -1.95

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.55/15.65 16.82 -1.22(完)