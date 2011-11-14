〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差和黏度差继续走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月14日电---亚洲燃料油市场周一小升,近月价差和黏度差双双上涨逾1美元,受合约即将到期之际的点价兴趣提振.
11月/12月回升至接近每吨16.00美元,此前曾跌至15.00美元下方.市场流动性稀薄,仅有两笔5,000吨的合约成交,成交价为每吨15.50美元.
11月黏度差收报每吨13.38美元,上涨1.63美元,延续了前一日的涨势,不过未有交易达成.仅仅三天前该价差还仅为10.00美元.
黏度差成交量大体问题,不超过50,000吨,而12月/1月则例外,成交达125,000吨.
12月/1月跨月价差小升0.25美元,收报12.63美元,亚洲交易窗口结束後达成的交易中,价格触及每吨13.00美元.
一位交易员说:"12月/1月可能会进一步攀升,基本面没有多大变化,12月依旧吃紧."
12月燃料油裂解价差走阔0.24美元至2.63美元,1月裂解价差下跌0.04美元至每桶贴水3.37美元.
180-cst燃料油上升2.60美元至每吨718.85美元.380-cst燃料油上涨1.63美元至每吨704.74美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 718.70 719.00 718.85 716.25 2.60 0.36
现货380CST燃料油 FO380-SIN 704.60 704.90 704.75 703.13 1.63 0.23
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 719.00 721.00 720.00 717.00 3.00 0.42
380CST船用燃料油升水 14.40 16.10 15.25 13.88 1.38
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.75 14.25 14.00 13.88 0.13 0.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.75 13.25 13.00 12.88 0.13 0.97 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。