〔美国个股〕美国银行计划出售大部分所持中国建设银行股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月4日电---美国银行(BAC.N)计划以66亿美元现金出售大部分持有的中国建设银行(0939.HK)股份,以补充其资本金水平.
美国银行在一份声明中称,此次出售将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行获得递延所得税资产,将其核心一级普通股资本充足率提高约29亿美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。