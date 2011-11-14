〔美国个股〕美国银行计划出售大部分所持中国建设银行股份

路透11月4日电---美国银行(BAC.N)计划以66亿美元现金出售大部分持有的中国建设银行(0939.HK)股份,以补充其资本金水平.

美国银行在一份声明中称,此次出售将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行获得递延所得税资产,将其核心一级普通股资本充足率提高约29亿美元.