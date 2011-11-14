〔表格〕美国10月大豆压榨量为1.41179亿蒲式耳--NOPA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2011年10月 2011年9月 2010年10月
压榨量(1,000蒲式耳) 141,179 110,313 151,864
豆粕出口量(短吨) 578,146 300,347 641,187
豆粕产量(百万吨) 3.36 2.64 3.60
出粕率(磅/蒲式耳) 47.64 47.86 47.40
豆油产量(百万磅) 1,632.3 1,290.9 1,738.4
出油率(磅/蒲式耳) 11.56 11.70 11.45
豆油库存(1,000磅) 1,876,090 1,950,420 2,821,264 (完)
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--编译 王洋;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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