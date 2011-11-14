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市场报道 | 2011年 11月 14日 星期一 22:09 BJT

〔表格〕美国10月大豆压榨量为1.41179亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿11月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2011年10月 2011年9月 2010年10月

压榨量(1,000蒲式耳) 141,179 110,313 151,864

豆粕出口量(短吨) 578,146 300,347 641,187

豆粕产量(百万吨) 3.36 2.64 3.60

出粕率(磅/蒲式耳) 47.64 47.86 47.40

豆油产量(百万磅) 1,632.3 1,290.9 1,738.4

出油率(磅/蒲式耳) 11.56 11.70 11.45

豆油库存(1,000磅) 1,876,090 1,950,420 2,821,264 (完)

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--编译 王洋;审校 李军

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