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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 10:50 BJT

更正:〔美国热股〕卡特彼勒将投资近6.4亿美元于矿业运输设备生产

(更正:标题及正文第一段中的"6,400亿美元"有误,应为"6.4亿美元")

路透11月14日电---卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)称将投资近6.4亿美元以增加在美境内两家工厂的大型矿运装载车产量和拖拉机产量.企业冀望搭乘全球大宗商品需求不断增加的顺风车.

在周一早盘交易中,该公司股价涨约1.2%,至97.32美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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