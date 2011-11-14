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亚洲 | 2011年 11月 14日 星期一 23:22 BJT

〔美国热股〕Susquehanna下调携程旅行网评级至中性,後者早盘暴跌

路透11月14日电---Susquehanna将携程旅行网(CTRP.O)评级从正面调降至中性,指因预期公司第四季利润率将大减.

周一早盘交易中,该公司股价暴跌逾15%,至28.88美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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