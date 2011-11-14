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商品期货 | 2011年 11月 15日 星期二 00:07 BJT

〔USDA报告〕11月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月14日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 11/10/11 11/03/11 11/03/11 11/11/10

初值 修正值 前值

小麦 10,356 13,742 10,184 16,903

燕麦 9 16 16 0

大麦 0 68 68 30

玉米 27,713 23,840 22,168 31,106

高粱 982 1,673 1,673 5,919

大豆 53,524 51,730 49,181 76,170

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 486,300 508,787

燕麦 237 43

大麦 5,508 3,454

玉米 277,667 353,970

高粱 20,256 32,220

大豆 313,299 469,184

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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