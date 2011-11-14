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债券 | 2011年 11月 15日 星期二 00:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为4.82

路透华盛顿11月14日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.040

中值 0.030

低值 0.010

投资 0.041

价格 99.979778

高值得标比率 25.58%

投标倍数 4.82

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,420,100

总投标 130,098,280,100

竞争性投标得标 25,835,710,000

非竞争性投标得标 664,710,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/17

到期日 2012/05/17

CUSIP码 9127955N7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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