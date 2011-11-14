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债券 | 2011年 11月 15日 星期二 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.010%,投标倍数为4.72

路透华盛顿11月14日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.010

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.010

价格 99.997472

高值得标比率 4.50%

投标倍数 4.72

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,351,400

总投标 136,783,101,400

竞争性投标得标 27,970,499,000

非竞争性投标得标 854,852,4000

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/17

到期日 2012/02/16

CUSIP码 912795Z20

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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