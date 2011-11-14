〔欧洲汇市〕英镑兑美元跟随欧元跌势,英国经济前景愁云笼罩

* 英镑兑美元跟随欧元跌势,对意大利的乐观情绪消褪

* 市场认为本周英国央行通胀报告语气或温和

* 欧元兑英镑接近八个半月低点,或因欧债危机进一步下跌

路透伦敦11月4日电---英镑兑美元周一下跌,跟随欧元兑美元跌势,因有关欧元区巨额债务问题的忧虑挥之不去,盖过了投资者对意大利新政府的乐观态度.

英镑兑美元GBP=D4跌逾1%至1.5891美元低点,引发据称在1.5920美元附近的趋势线支撑位下方的停止单.交易商称宏观基金和东欧账户抛售英镑,投资者锁定获利,本月迄今为止英镑全面走强.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新升0.2%至0.8570英镑,但仍距离上周所及八个半月低点0.8486英镑不远.Rabobank的Foley表示,近期该水平可能将提供强劲支撑.

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]

但有分析师指出,这种改变不足以弭除金融市场对危机扩散的忧虑,围绕意大利新政府的乐观情绪貌似将昙花一现.

英国国内方面,投资者将关注本周三将公布的英国央行通胀报告.外界广泛预期英国央行将调降英国经济成长预估,可能会给英镑带来下档风险.

如果本周英国就业和零售数据显示经纪复苏依然艰难,或令英镑承受更多卖压.

在调降经济成长预估的同时,英国央行料将重申通胀或大幅下降,这将令英镑收益高于美元和欧元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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