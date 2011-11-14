〔英国债市〕英债期货跟随德债跳升,因对意大利的乐观情绪降温

路透伦敦11月14日电---英债期货周一跟随德债期货一道跳升,股市下滑,因投资人押注意大利和希腊的新政府无法很快接近解决欧洲的债务危机.

意大利标售30亿欧元五年期公债得标利率触及欧元面世以来最高,结果未能令投资人确信意大利新政府将能控制住局势後,意大利公债下滑,德债期货触及日高.

12月英债期货FLGZ1日高报131.04,结算价升93个跳动点,至130.87,表现较可比德债期货逊色约7个基点.

Lloyds Corporate Markets策略师Eric Wand表示,尽管在意大利公债标售後欧洲央行进场买入意大利公债,但其公债收益率仍上涨,凸显危机的严重性.

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]

现货公债市场上,10年期英债收益率GB10YT=RR跌约1个基点,至2.19%,较可比德债收益率差缩窄1个基点,至40个基点.

周二英国市场焦点将转至通胀数据,分析师预计10月英国通胀将小降至5.1%,9月曾创下三年高位.(完)

--编译 李军;审校 母红

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