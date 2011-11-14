〔美国债市〕Express Scripts等11家企业今日入场发债

路透纽约11月14日电---有11家企业周一入场向投资者兜售新债,其中便有Express Scripts通过旗下Aristotle Holdings发债为并购融资.

随着年关将近,可交易天数所剩不多,发债商都希望实现自己的融资及再融资计划.而对于Express Scripts (ESRX.O)这样的发债企业来说,时机尤为重要.他们需要将短期过桥贷款转换成较长期的融资安排.

此次将发行三年期、五年期、10年期和30年期债券,所筹资金将用于290亿美元对Medco Health Solutions的收购案,并将偿还支持收购案的140亿美元364日过桥贷款.瑞信和花旗是为此贷款案的主办行.

与此同时,Express还得到一笔55亿美元的银行贷款,其中包括40亿美元的定期贷款及15亿美元的循环贷款.

与此同时,汇丰控股HSBC.L也发行10年和30年期债券.此案由银行自行承销,已在美国证券交易委员会(SEC)注册.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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