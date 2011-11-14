〔美国债市〕ABS新债发行在感恩节来临前继续畅旺

IFR纽约11月14电---周一资产担保债券(ABS)供应继续畅旺,有四宗交易宣布,总计17亿美元.

尽管发行步伐不及上周强劲,但新债供应在感恩节来临前相继增加.

今早巴克莱(结构)和瑞信公布7.5亿美元Volkswagen Auto Lease Trust (VWALT) 2011-A交易.评级为AAA,平均年期为1.13年,1.88年和2.37年.年期为0.32年的货币市场级别正进行市场推介,预料于明日或周三定价.

规模为1.5亿美元的144a/Reg S Cronos Containers (CRNN1) 2011-1,由瑞信(结构),法国巴黎银行和德意志银担任主承销商.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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