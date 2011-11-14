〔欧洲股市〕收跌,受累于意大利债务担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.9%
* 意大利标售公债,得标利率创新高
* 欧元区银行股下挫2.4%
路透伦敦11月14日电---欧洲股市周一收跌,意大利公债标售得标利率触及纪录高位,提醒投资者该国负面庞大负债,尽管其努力建立一个料对市场更友好的新政府.
意大利周一进行的五年期公债标售得标利率为欧元面市以来新高,在该国新政府进行全面经济改革前,投资者对买入其公债持谨慎态度.
"还有大量艰苦的工作要做,还有许多措施需要实施.政府换了,债务还没减."管理4,400亿美元资产的T Rowe Price基金经理人Dean Tenerelli表示.
对该国公债有敞口的意大利银行股跌幅居前,周五因预计总理贝鲁斯柯尼将辞职而大涨.
Intesa SanPaolo(ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)分别劲挫4.1%和6.2%.投资者还吸收意大利裕信银行第三季亏损,并计划增加75亿欧元资本的消息.
STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E大跌2.4%.
意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.9%至975.47点,成交量仅为90日均值的77.5%.该指数年内累积回落13%,因欧洲债务危机损及市场人气.
英国富时100指数.FTSE收跌0.47%,报5,519.04点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.19%,报5,985.02点;法国CAC-40指数.FCHI回落1.28%,报3,108.95点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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