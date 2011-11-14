〔欧元债市〕意大利公债收益率攀升,新政府引发的释然情绪消退

* 意大利公债收益率在标售後攀升,欧洲央行入市购买该国公债

* 五年期意大利公债标售得标利率触及欧元面市以来高位

* 德债上扬,因危机肆虐欧洲

路透伦敦11月14日电---意大利政府公债收益率周一攀升,对决策者面临的解决欧债危机任务规模的担忧盖过了意大利总统指派新总理所引发的释然情绪.

今日进行的30亿欧元五年期意大利公债标售得标利率触及6.29%的欧元面市以来高位,尽管需求足以令标售价格低于稍早二级市场交易的水平.

交易商称,标售结束後不久,欧洲央行入市购买意大利公债.但意大利公债收益率尾盘大涨,西班牙公债收益率也升穿6%,为8月以来首见.

德国总理梅克尔表示,随着希腊和意大利新总理快速组建政府,限制危机造成的损害,欧洲能度过二战以来最严峻的时期.这扶助支撑避险德债.

在前总理贝鲁斯柯尼辞职後,意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]

指标10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB尾盘上扬23个基点,报6.73%,上周触及欧元面市以来高位7.5%.五年期公债收益率IT5YT=TWEB上扬14个基点,报6.67%.

任何一波对欧债危机的释然情绪均被证明是短暂的.因欧洲正努力构筑一道防止危机扩散至意大利,西班牙,甚至可能是法国的金融防火墙.法国正为克服立法和政治阻力而苦苦挣扎.

由于危机仍是主导市场的主题,12月德债期货FGBLZ1结算时上扬100个跳动点,报138.26.上周触及139.58的纪录高位.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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