〔金属期市〕铜价未受美股及美元走势拖累,受中国需求前景提振

* 铜价受亚洲市场强势、高盛观点支撑

* 中国需求前景明朗,受电动车推动

* LME铜库存跌至2月中旬以来最低

* 周二将公布10月美国零售销售

路透纽约/伦敦11月14日电---铜价周一连续第二日走强,受亚洲市场利好态势及中国汽车行业放出的积极需求信号支撑.

铜价与美国股市逾1%的跌幅以及美元兑欧元的强势形成对比,因基本面需求摆脱欧债危机阴影.不断恶化的欧债危机持续给整体市场人气造成严重破坏.

铜市投资者关注中国需求前景,此前中国表示,将致力于推进电动车行业发展.这一新闻给亚洲股市和上海铜价带来强劲支撑.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3升121美元,或1.6%,收报每吨7,760美元.合约早盘一度大涨近4%,触及7,933美元高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1升2.45美分,收于每磅3.4880美元,盘中交投于3.4710-3.5855美元.

一周伊始,围绕欧洲的忧虑萦绕不去,合约成交清淡.路透数据初步显示,纽约市场约有44,000万口易手,比30日均值低约三分之一.

市场料将转而关注扩大救援基金救助能力至1万亿(兆)欧元(1.36万亿美元)的月底限期,此举或重燃对欧元区前景的忧虑.

高盛在一份报告中称,中国信贷政策立场逐步放宽应足以提振对铜等大宗商品的需求.

以下为1906GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 349.15 2.80 +0.81 444.70 -21.49

LME期铝 2164.50 -7.50 -0.35 2470.00 -12.37

LME期铜 7759.50 120.50 +1.58 9600.00 -19.17

LME期铅 2055.00 60.00 +3.01 2550.00 -19.41

LME期镍 17775.00 -325.00 -1.80 24750.00 -28.18

LME期锡 21450.00 -475.00 -2.17 26900.00 -20.26

LME期锌 1941.00 21.00 +1.09 2454.00 -20.90

上海期铝 16320.00 180.00 +1.12 16840.00 -3.09

上海期铜 58430.00 2820.00 +5.07 71850.00 -18.68

上海期锌 15430.00 670.00 +4.54 19475.00 -20.77

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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