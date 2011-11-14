〔金属期市〕铜价未受美股及美元走势拖累,受中国需求前景提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 铜价受亚洲市场强势、高盛观点支撑
* 中国需求前景明朗,受电动车推动
* LME铜库存跌至2月中旬以来最低
* 周二将公布10月美国零售销售
路透纽约/伦敦11月14日电---铜价周一连续第二日走强,受亚洲市场利好态势及中国汽车行业放出的积极需求信号支撑.
铜价与美国股市逾1%的跌幅以及美元兑欧元的强势形成对比,因基本面需求摆脱欧债危机阴影.不断恶化的欧债危机持续给整体市场人气造成严重破坏.
铜市投资者关注中国需求前景,此前中国表示,将致力于推进电动车行业发展.这一新闻给亚洲股市和上海铜价带来强劲支撑.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3升121美元,或1.6%,收报每吨7,760美元.合约早盘一度大涨近4%,触及7,933美元高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1升2.45美分,收于每磅3.4880美元,盘中交投于3.4710-3.5855美元.
一周伊始,围绕欧洲的忧虑萦绕不去,合约成交清淡.路透数据初步显示,纽约市场约有44,000万口易手,比30日均值低约三分之一.
市场料将转而关注扩大救援基金救助能力至1万亿(兆)欧元(1.36万亿美元)的月底限期,此举或重燃对欧元区前景的忧虑.
高盛在一份报告中称,中国信贷政策立场逐步放宽应足以提振对铜等大宗商品的需求.
以下为1906GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 349.15 2.80 +0.81 444.70 -21.49
LME期铝 2164.50 -7.50 -0.35 2470.00 -12.37
LME期铜 7759.50 120.50 +1.58 9600.00 -19.17
LME期铅 2055.00 60.00 +3.01 2550.00 -19.41
LME期镍 17775.00 -325.00 -1.80 24750.00 -28.18
LME期锡 21450.00 -475.00 -2.17 26900.00 -20.26
LME期锌 1941.00 21.00 +1.09 2454.00 -20.90
上海期铝 16320.00 180.00 +1.12 16840.00 -3.09
上海期铜 58430.00 2820.00 +5.07 71850.00 -18.68
上海期锌 15430.00 670.00 +4.54 19475.00 -20.77
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。