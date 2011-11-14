〔纽约期市〕欧元区情势令软商品表现不一,收成压力拖累可可价格

路透纽约/伦敦11月14日电---软商品期货周一涨跌互见,洲际交易所(ICE)可可期货触及两年半低位,因最主要的西非可可种植区的收成压力打压市场.

市场消化了欧元区9月工业生产下跌2%,直指欧元区出现经济衰退的威胁升温的消息.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCH2收跌4美元,至每吨2,555美元,此前曾触及两年半低位2,515美元.

伦敦3月可可期货LCCH2收升3英镑至每吨1,599英镑,此前曾触及1,577英镑的2009年中来低点.

ICE-3月原糖期货SBH2下跌0.25美分,至每磅24.75美分.伦敦12月白糖期货LSUZ1收升7.10美元,至每吨659.20美元.

"人们仍然担心欧元区情势进展,"Price Group的高级分析师Jack Scoville说,他补充道,鉴于下周是美国感恩节长假期,大部份市场人士可能相继离场放假.

ABN AMRO Markets (UK) Ltd的糖交易部主管James Kirkup表示,"在实货市场缺乏消息的情况下,宏观消息仍然为市场定下基调."

尽管欧洲危机犹存,周一高盛维持其对商品未来12月个月的加码建议.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2下跌3.15美分,报每磅2.3415美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收高40美元,至每吨1,890美元.(完)