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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 05:38 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因海外买家选择更低价供应选择

路透芝加哥11月14日电---美国小麦期货周一收跌,交易商称,海外买家找到替代美国小麦供应的更廉价选择,令市场承压.

美元走强进一步加重压力.

CBOT-12月软红冬麦期货WZ1连续第四日收跌.

CBOT成交量约为92,500口,介于30日和250日移动均值之间.

CBOT远月合约跌幅更大,因中西部主要种植区出现降雨,提振明年产量前景.

随着作物进入休眠期,美国大平原充足的土壤湿度也令硬红冬麦期货承压.

美国农业部周一称,上周出口检验小麦1,035.6万蒲式耳,低于市场预估的1,400-1,800蒲式耳.

德国商业银行周一预计,2012年CBOT小麦均价在每蒲式耳7.20美元.

12月小麦期货WZ1收跌1美分,报每蒲式耳6.15-3/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为93,410口.(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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