〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,因海外买家选择更低价供应选择

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月14日电---美国小麦期货周一收跌,交易商称,海外买家找到替代美国小麦供应的更廉价选择,令市场承压.
美元走强进一步加重压力.
CBOT-12月软红冬麦期货WZ1连续第四日收跌.
CBOT成交量约为92,500口,介于30日和250日移动均值之间.
CBOT远月合约跌幅更大,因中西部主要种植区出现降雨,提振明年产量前景.
随着作物进入休眠期,美国大平原充足的土壤湿度也令硬红冬麦期货承压.
美国农业部周一称,上周出口检验小麦1,035.6万蒲式耳,低于市场预估的1,400-1,800蒲式耳.
德国商业银行周一预计,2012年CBOT小麦均价在每蒲式耳7.20美元.
12月小麦期货WZ1收跌1美分,报每蒲式耳6.15-3/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为93,410口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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