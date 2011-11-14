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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 05:39 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌5美分,因美元上扬

路透芝加哥11月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因美元上扬,油价下滑以及投资人出脱玉米/大豆价差交易.

业内消息人士表示,阿根廷预计周一将授权出口40万吨2010/11年玉米.

德国商业银行预计明年玉米均价将为每蒲式耳7.30美元.

Global Weather Monitoring预计,未来10日阵雨将令美国玉米和大豆作物收割最终阶段放缓.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌5美分,报每蒲式耳6.33-1/2美元.

12月合约在所有关键移动均线切入位下方交投,首道主要阻力位在200日移动均线切入位6.55美元.九日相对强弱指标在37.

今日CBOT玉米预估成交量为382,466口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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