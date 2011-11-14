〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌5美分,因美元上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因美元上扬,油价下滑以及投资人出脱玉米/大豆价差交易.
业内消息人士表示,阿根廷预计周一将授权出口40万吨2010/11年玉米.
德国商业银行预计明年玉米均价将为每蒲式耳7.30美元.
Global Weather Monitoring预计,未来10日阵雨将令美国玉米和大豆作物收割最终阶段放缓.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌5美分,报每蒲式耳6.33-1/2美元.
12月合约在所有关键移动均线切入位下方交投,首道主要阻力位在200日移动均线切入位6.55美元.九日相对强弱指标在37.
今日CBOT玉米预估成交量为382,466口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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