〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,市场传言中国购买美国大豆

路透芝加哥11月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨,因传言中国在市场上购入美国大豆,农户销售缓慢以及现货大豆价格走坚.

豆粕期货收跌,豆油期货收高.

到期的11月合约SX1交投清淡,上扬6美分,报每蒲式耳11.72美元.

空头回补和出脱玉米/大豆和小麦/大豆价差交易也扶助大豆期货上扬.

交易商称,大豆走势与诸如美元走强和油价回落等宏观经济指标背道而驰.

全球天气监测机构称,未来10天将出现的间歇性降雨将令美国玉米和大豆最後阶段收割放缓.

德国商业银行预计2012年大豆均价在每蒲式耳14美元.

美国国家油籽加工商协会(NOPA)称,美国10月压榨大豆1.41179亿蒲式耳,低于分析师的平均预期1.4225亿蒲式耳.

11月合约交割42口.

1月合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为37.

CBOT-12月豆油合约BOc1升0.24分,报每磅51.22美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1回落0.3美元,收报每短吨299.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为120,662口,豆油为92,590口,豆粕为49,616口.

以下为CBOT农产品期货在2007 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 633.50 -5.00 -0.8% 0.7%

CBOT大豆Sc1 1178.25 2.75 0.2% -15.5%

CBOT豆粕SMc1 299.20 -0.30 -0.1% -19.2%

CBOT豆油BOc1 51.22 0.24 0.5% -11.3%

CBOT小麦Wc1 615.75 -1.00 -0.2% -22.5%

CBOT稻米RRc1 1505.00 4.50 0.3% 7.5%

NYMEX原油期货CLc1 98.06 -0.93 -0.9% 7.3%

道琼工业指数.DJI 12,052 -101 -0.8% 4.1%

现货金XAU= 1779.19 -8.13 -0.5% 25.3%

欧元/美元EUR= 1.3616 -0.0191 -1.4% 2.0%

美元指数.DXY 77.5360 0.5840 0.8% -1.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1818 -17 -0.9% 2.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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