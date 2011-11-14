〔纽约期市〕ICE期棉收高,受投资者期权相关买盘带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月14日电---期棉周一收高,受投资者期权相关买盘带动,分析师表示市场传言称,在12月合约下周进入第一通知日时,一位大型客户料将对近月合约进行交割.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1涨1.55美分,或1.5%,报每磅1.0079美元,盘中交投区间介于0.9779至1.009美元.
目前交投热络的3月期棉CTH2跌1.42美分,报每磅96.62美分.
汤森路透初步数据显示,周一总成交量大约为31,000口,较30日均值高出逾三分之二.
交易员从技术层面上来说,指标12月期棉的上档目标应为1.04美元,下档目标为0.9578美元.
交易所数据显示,截至11月11日,期棉未平仓合约为145,304口.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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