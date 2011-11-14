〔全球金市〕金价因美元走强回落,跟随股市疲弱走势

* 金价回落,因避险买盘消退和美元走强

* 黄金与美元的逆向联动关系更为紧密

* 高盛称仍做多黄金

* 周二公布美国生产者物价指数

路透纽约/伦敦11月14日电---金价周一因美元走强而下跌,跟随风险较高资产走势,因在意大利和希腊总理组建新政府所引发的最初乐观情绪消退後,投资者再次关注巨大的欧元区主权债问题.

欧元兑美元走软也令金价承压,之前德国总理梅克尔称,欧洲能度过二战以来最严峻的时期.另外,意大利五年期公债标售得标利率触及欧元面市以来高位令投资者态度谨慎.

金价在过去两日仍累积上扬1%,因欧债危机尚存一线希望.高盛的乐观预期也扶助支撑金价.

高盛(GS.N)称,仍持有黄金多头头寸,因预期美国经济明年放缓,且美国指标利率将低于其最初的预期.

1949 GMT,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,776.39美元.以欧元计价的黄金XAUEUR=R连涨第二日,升穿每盎司1,300欧元,逼近上周触及的两个月高位.

因希腊和意大利任命新总理引发的金融市场涨势很快停滞不前.分析师警告称,庞大的阻力可能制约重振这些国家受困经济所需的行动.

标普500指数下跌逾1%,商品市场全线走低,布兰特原油期货领跌.

美国12月期金GCZ1跌9.70美元,收报每盎司1,778.40美元.根据路透初步数据,成交量不到90,000口,势将录得年内成交量最低的交易日之一.

黄金与美元的逆向联动系数升至负0.5%,为逾六个月来最紧密,因紧张不安的投资者在美元和美国公债中寻求避险,而非黄金.

黄金通常在衰退期间因其替代投资地位而表现良好.

费城联储调降未来两年美国经济成长预期,因料就业市场将弱于预期.

现货银XAG=跌1.4%,报34.11美元.现货铂金XPT=涨0.2%,报1,637.65美元,现货钯金XPD=升0.5%,至658.40美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1778.40 -9.70 -0.5 1774.20 1797.60 79,548

COMEX白银期货 SIZ1 34.024 -0.658 -1.9 33.950 34.920 31,404

COMEX铂金期货 PLF2 1644.10 -2.60 -0.2 1639.20 1667.30 4,071

COMEX钯金期货 PAZ1 664.30 1.50 0.2 654.80 668.40 2,669

现货金 XAU= 1776.39 -10.93 -0.6 1774.35 1795.66

现货银 XAG= 34.110 -0.500 -1.4 33.970 34.890

现货铂金 XPT= 1637.65 2.74 0.2 1639.75 1661.49

现货钯金 XPD= 658.40 3.10 0.5 656.77 666.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=