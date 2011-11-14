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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 05:09 BJT

〔USDA报告〕截至11月13日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月14日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 11/13/11 11/06/11 11/13/10 五年均值

冬麦生长状况

- 优 7 7 8 --

- 良 43 42 38 --

- 普通 36 36 37 --

- 差 9 9 13 --

- 很差 5 6 4 --

棉花收割率 79 70 76 64

玉米收割率 93 87 98 82

大豆收割率 96 92 99 94

冬麦种植率 96 94 96 95

冬麦出芽率 83 76 86 84(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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