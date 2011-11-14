〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌且後市看空,因围绕欧债危机疑虑挥之不去

* 意大利、希腊认命新内阁

* 标售後意大利公债收益率再度回升

* 日圆触及上次干预後最高水平

路透纽约11月14日电---欧元兑美元周一下滑,因意大利和希腊新政府未能抚平对欧元区主权债务危机的忧虑,德国总理梅克尔将这场危机称之为欧洲"二战後最艰难时刻".

意大利周一标售五年期公债,为此支付了欧元面世来的最高价格.就在此前一天,前任欧盟执委蒙堤(Mario Monti)才被任命为该国新任总理,市场曾寄望这能重建投资者信心.

有关意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)正考虑最早在周二辞职,并在投行摩根大通私人银行部门任职的消息,令欧元区形势再添疑云.

在希腊,新任总理帕帕季莫斯需在周四布鲁塞尔举行的欧元区财长会议前,赢得周三的内阁信任投票.关于希腊能否获得下一笔援金逃过违约的不确定性依旧挥之不去.

帕帕季莫斯周一表示,留在欧元区是希腊的唯一选择.希腊必需扩大税基,并抗击泛滥成灾的逃税行为.许多经济学家认为逃税给希腊预算执行情况造成严峻问题.

"一如以往许多时候,欧洲采取必要的政策响应来避免解体,意大利和希腊正采取行动组建由技术型人才领导的联合政府,"Brown Brothers Harriman汇率策略师Mark McCormick表示.

但"这不太可能是万灵药,还存在许多问题,"他说."除空仓回补引发的短暂回升外,我们预期未来几周欧元仍将承压,最後在年末处于1.29美元附近水平."

德国总理梅克尔警告称,欧洲正面临"二战後最艰难时刻",并敦促所属政党摒弃对欧元的疑虑,同意将增强政治整合作为解决欧债危机的方案.