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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 05:19 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数下跌0.62%,Nasdaq指数下滑0.8%

路透纽约11月14日电---美国股市周一收跌,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)上升,提醒了投资者即使一些欧元区国家替换政府,但欧债危机仍可能失控.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌74.70点,或0.62%,报12,078.98点;标准普尔500指数.SPX收低12.07点,或0.96%,至1,251.78点.Nasdaq指数.IXIC下滑21.53点,或0.8%,报2,657.22点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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