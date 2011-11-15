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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 23:06 BJT

〔表格〕美国9月企业库存较前月持平,预估为增加0.1%

路透11月15日电---美国商务部周二公布,美国9月企业库存较前月持平,预估为增长0.1%.8月修正後为增长0.4%,前值为增长0.5%.

9月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 9月 8月 (前值) 11年/10年9月

库存 持平 0.4 0.5 9.0

销售 0.6 0.4 0.3 11.6

(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月

库存 1,532.5 1,533.2 1,535.9 1,405.4

销售 1,209.7 1,202.5 1,201.4 1,083.7

库存/销售比 1.27 1.27 1.28 1.30 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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