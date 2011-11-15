〔表格〕美国9月企业库存较前月持平,预估为增加0.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月15日电---美国商务部周二公布,美国9月企业库存较前月持平,预估为增长0.1%.8月修正後为增长0.4%,前值为增长0.5%.
9月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 9月 8月 (前值) 11年/10年9月
库存 持平 0.4 0.5 9.0
销售 0.6 0.4 0.3 11.6
(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月
库存 1,532.5 1,533.2 1,535.9 1,405.4
销售 1,209.7 1,202.5 1,201.4 1,083.7
库存/销售比 1.27 1.27 1.28 1.30 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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