〔美国债市〕MBS收跌且利差扩阔,票息较高MBS表现最为滞後

IFR芝加哥11月14日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周一关注明日政府发起企业将公布的家庭可承受再融资计划(HARP)2.0的细节公布.尽管许多市场认识认为市场已充分消化了提前偿还增加的风险,中长期投资大户和其他投资者谨慎行事,抛售较高票息,尤其是票息为5.0%和6%的MBS.

这导致今日成交量低于正常水平,根据Tradeweb,仅为30日移动均值的86%.另外,与欧洲相关的持续避险意愿也限制投资者的参与度,10年期公债上扬1/8个大点,至99-19,收益率报2.043%.2/10年期公债收益率差收窄逾1个基点,至181.10年期公债收益率的水平对吸引收益率买家并非特别有帮助,且据说收益率升向2.12%则说明对公债的支撑高于标准水平.

鉴于票息较高MBS面临的风险,买盘集中在较低票息MBS,尤其是票息为3.5%的证券.另外,抵押贷款银行的卖盘势将低于近期16亿美元的日均水平,更接近10亿美元.考虑到预估美联储日均购买15亿美元,这将暗示有利的供需基本面.对美联储日均购买规模的预估是基于11月14日至12月12日期间将购买280亿美元的初步计划.

30年期MBS价格全线收跌,票息为3.5%的MBS收跌1/64个大点,票息为5%和6%的MBS收跌多至6-7个跳动点.票息为3.5%-5%的15年期MBS基本持稳.票息为3.5%至4.5%的MBS与10年期公债利差扩阔3个跳动点,较高票息MBS利差扩阔多至1/4个大点,票息为5%和6%的MBS表现最为滞後.

明日将公布零售销售,生产者物价指数,纽约联储制造业指数和企业库存数据.另外,还有联储官员讲话.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>