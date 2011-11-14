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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 06:01 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,因对意大利和希腊前景态度谨慎

路透多伦多11月14日电---加元兑美元周一下跌,因战战兢兢的投资者担心意大利和希腊新政府是否有能力解决欧债危机.

全球股市和欧元下挫,周一意大利标售五年期公债,为此支付的价格刷新欧元面世以来高位,令金融市场不安.

汤森路透数据显示,加元兑美元CAD=D3收报1.0169加元,或0.9834美元,低于1.0112加元,或0.9889美元的上周五下午交易的水平.

周一早间,加元兑美元曾触及1.0080加元,或0.9921美元高位.

Scotia Capital首席汇率策略师Camilla Sutton预期近期加元兑美元仍将陷于1.0080-1.0270加元区间.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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