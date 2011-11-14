〔加拿大股市〕收跌,因担忧欧洲濒临经济衰退

路透多伦多11月14日电---加拿大股市周一下跌,受投资人担心欧洲经济陷入衰退拖累,因疲弱的经济数据和意大利及希腊应对其债务问题的能力的不确定性打压商品价格.

欧元区9月工业生产较上月下跌2%,这盖过了对意大利和希腊的新总理上任将防止两国经济崩塌及避免金融崩溃的希望.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌52.66点,或0.4%,报12,224.19点,早盘短暂触及12,342.03点的日内高位.

10大类股中八类收低,权重较高的材料股领跌,该板块下超过1%,因金价和商品价格下滑.

能源股跌0.7%,因原油价格受欧元区工业生产放缓所打压.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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