〔美国股市〕收低,因欧元区二线国家公债收益率上涨

* 欧元下滑,因债务危机忧虑升温

* 欧元区9月工业生产下跌

* 波音宣布获大订单後股价上扬

* 道指收低0.6%,标普500指数下挫1%,Nasdaq指数跌0.8%

路透纽约11月14日电---美国股市周一收跌,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)上升,提醒了投资者即使一些欧元区国家替换政府,但欧债危机仍可能失控.

银行股跌幅最大,但整体成交量异常低迷.KBW银行股指数.BKX大跌2.5%,纽约梅隆银行下挫逾4%.

标普500指数上周五收盘接近200日移动均线切入位,且在三个月固守的交易区间高端附近後,今日遭遇强劲阻力.

意大利总统周日指派前欧盟执委蒙堤(Mario Monti)组成新政府,担负起推行紧急改革,以结束危机的任务.[ID:nCN1215208]

意大利、法国和西班牙等国指标公债收益率较上周收盘水准小涨,并收在日高附近.市场密切关注不断上升的公债收益率,因利率上升危及意大利等国自身融资的能力.

"今日股市担心的是欧洲曾经出现的改善趋势出现扭转的迹象."波士顿LPL

Financial首席市场策略师Jeff Kleintop表示.

"这令投资人担心欧洲问题没有远离我们."

股市近期关注欧洲情势,交易商对欧元区主权债危机不断升级作出反应.意大利指标公债收益率上周升穿7%,欧元区多国在公债收益率升穿该水准後被迫寻求援助.意大利债务超过2万亿欧元,市场认为过于庞大,难以援助.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB周一升至6.76%.

道琼工业指数.DJI收跌74.70点,或0.62%,报12,078.98点;标准普尔500指数.SPX收低12.07点,或0.96%,至1,251.78点.Nasdaq指数.IXIC下滑21.53点,或0.8%,报2,657.22点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约55亿股,为今年迄今第三低,较今年日均逾80亿股少逾三成.

纽约证交所涨跌股之比约为5:16,Nasdaq市场约为1:3.

欧盟统计局周一公布,欧元区9月工业生产较前月下降2.0%,较上年同期增长2.2%(路透预估分别为下降2.2%和上升3.3%).[ID:nCN1217234]

LPL Financial的Kleintop表示,数据大致证实了欧元区出现轻微衰退的市场预期.

波音(BA.N)大涨1.5%,报67.94美元,限制了道指的跌幅,该公司宣布获得大订单.

美国银行(BAC.N)跌2.6%,报6.05美元,该行计划以66亿美元出售中国建设银行多数剩馀持股以筹资.(完)

--编译 李军;审校 母红

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