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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 06:25 BJT

更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因担心欧元区陷入经济衰退

(更正:摘要中第一点....欧元区"10月"工业生产...因译文有误,应更正为"9月")

* 欧元区9月工业生产较前月下跌2%,令油价承压

* 对希腊和意大利新总理上台的乐观情绪消失

* CFTC数据显示投机客增加对美国原油的净多头头寸

路透纽约11月14日电---美国原油期货周一下跌,因数据显示欧元区工业生产大跌,引发对欧元区或濒临经济衰退的忧虑,使全球原油需求前景蒙上阴霾.

意大利和希腊的新总理开始组建新政府,但市场的走势反映了投资者对他们上任的乐观情绪消失.

意大利标售五年期公债不得不支付欧元面世以来创纪录的最高价格,因投资者在意大利总理蒙堤能提出严谨的经济改革前审慎买入.

希腊新总理帕帕季莫斯面临其上任的首个难题:主要保守党领袖拒绝推出进一步的撙节举措,且拒绝签署一份令欧洲领袖信服希腊将认真落实改革计划的信件.

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