更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因担心欧元区陷入经济衰退

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:摘要中第一点....欧元区"10月"工业生产...因译文有误,应更正为"9月")
* 欧元区9月工业生产较前月下跌2%,令油价承压
* 对希腊和意大利新总理上台的乐观情绪消失
* CFTC数据显示投机客增加对美国原油的净多头头寸
路透纽约11月14日电---美国原油期货周一下跌,因数据显示欧元区工业生产大跌,引发对欧元区或濒临经济衰退的忧虑,使全球原油需求前景蒙上阴霾.
意大利和希腊的新总理开始组建新政府,但市场的走势反映了投资者对他们上任的乐观情绪消失.
意大利标售五年期公债不得不支付欧元面世以来创纪录的最高价格,因投资者在意大利总理蒙堤能提出严谨的经济改革前审慎买入.
希腊新总理帕帕季莫斯面临其上任的首个难题:主要保守党领袖拒绝推出进一步的撙节举措,且拒绝签署一份令欧洲领袖信服希腊将认真落实改革计划的信件.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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