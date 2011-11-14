〔货币市场〕欧债危机加剧货币市场压力,美国短期债券需求高涨

路透纽约11月14日电---欧债危机周一加剧货币市场压力,无担保银行借贷成本跟随意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上升,而投资者对美国短期债券的需求高涨.

美国财政部标售290亿美元三个月期国库券和270亿美元六个月期国库券,结果显示部分美国短债的得标利率几乎为零.三个月期国库券标售的得标利率为1个基点,而六个月期国库券为4个基点.

衡量市场压力的指标上升,因投资者对于意大利和希腊新政府解决各自债务问题的能力感到忧心忡忡.美国市场亦跟随欧洲市场走势.

"美国市场收益率曲线跟随欧洲市场的趋平走势."M&N Trading合伙人Anthony Lazzara指出."我现在实际上在交易欧洲美元利率期货...较短期欧洲美元利率期货表现弱于较长期品种.两年期弱于五年期,五年期又弱于10年期,以此类推."

美国分析师关注欧洲形势发展,寻找像上周那样大量抛售公债的更多迹象.上周的抛售推动意大利公债收益率升至不可持续水平,并最终迫使意大利总理辞职.

欧元计价的银行间拆借利率延续跌势至五个月新低,由于欧洲央行(ECB)向市场大量注入流动性且市场预期央行在未来两个月中将继续降息;不过美元融资成本攀升.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=升至0.46056%的2010年7月以来高点.

根据三个月期EURCBS3M=ICAP和六个月期欧元/美元交叉汇率基差互换报价,欧洲银行业欧元至美元的互换成本也处于2008年末以来最高.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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