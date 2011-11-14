《综述》欧洲可能正处在二战以来最艰难的时刻--德国总理梅克尔

* 梅克尔表示,欧洲可能处在二战以来最困难的时刻

* 希腊和意大利两国火速组阁

* 市场涨势停滞,受欧元区工业生产下滑以及希腊因素拖累

* 希腊保守派领导人不会签署纾困协议保证书

* 意大利五年期公债标售得标利率创纪录高位

路透莱比锡11月14日电---德国总理梅克尔周一表示,欧洲可能正在经历第二次世界大战以来最艰难的时刻.与此同时,意大利与希腊火速组建政府,以限制欧元区债务危机的破坏力.

此前希意两国任命经济专家出任总理而带动的金融市场涨势,很快呈现停滞.分析师警告说,前方所面临的巨大阻力可能阻碍新政府采取复兴经济所必须的果断行动.