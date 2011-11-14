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债券 | 2011年 11月 15日 星期二 06:39 BJT

〔美国债市〕公债价格上涨,受美股下跌和欧债担忧提振

* 股市下挫刺激公债避险买盘

* 欧债忧虑引发资金出脱较高风险资产

* 美国周二将公布零售销售和PPI数据

* 倘零售销售高于预期,可提振美债收益率

路透纽约11月14日电---美国公债价格周一上涨而收益率(殖利率)略微下滑,因一些欧元区债券走疲和美国股市下挫,推动对美国公债的温和买盘.

类似的因素,以及美国新公布的经济数据,也将为周二的美债走势提供指引.倘若有任何事情恢复投资者容忍风险资产的意愿,则可能激发美国公债的一些抛盘并推升债券收益率.

美国公债"买盘部分源自美股略微走软,部分来自德国以外欧债遭持续抛售,"DRW Trading市场策略师Lou Brien指出."对美债的避险买盘仍存."

指标10年期美国公债US10YT=RR价格升4/32,收益率从上周四的2.06%下滑至2.04%.

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