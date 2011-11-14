〔美国债市〕公债价格上涨,受美股下跌和欧债担忧提振

路透纽约11月14日电---美国公债价格周一上涨而收益率(殖利率)略微下滑,因一些欧元区债券走疲和美国股市下挫,推动对美国公债的温和买盘.

类似的因素,以及美国新公布的经济数据,也将为周二的美债走势提供指引.倘若有任何事情恢复投资者容忍风险资产的意愿,则可能激发美国公债的一些抛盘并推升债券收益率.