〔美国债市〕公债价格上涨,受美股下跌和欧债担忧提振

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 股市下挫刺激公债避险买盘
* 欧债忧虑引发资金出脱较高风险资产
* 美国周二将公布零售销售和PPI数据
* 倘零售销售高于预期,可提振美债收益率
路透纽约11月14日电---美国公债价格周一上涨而收益率(殖利率)略微下滑,因一些欧元区债券走疲和美国股市下挫,推动对美国公债的温和买盘.
类似的因素,以及美国新公布的经济数据,也将为周二的美债走势提供指引.倘若有任何事情恢复投资者容忍风险资产的意愿,则可能激发美国公债的一些抛盘并推升债券收益率.
美国公债"买盘部分源自美股略微走软,部分来自德国以外欧债遭持续抛售,"DRW Trading市场策略师Lou Brien指出."对美债的避险买盘仍存."
指标10年期美国公债US10YT=RR价格升4/32,收益率从上周四的2.06%下滑至2.04%.
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。