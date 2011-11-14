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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--11月15日-11月22日****

路透11月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月14日当周--------------------------------

11月15日(二)

0030 澳洲新车销售 10月 -- -1.5%

11月16日(三)

0030 澳洲薪资价格指数(较前月) 第三季 +0.9% +0.9%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

2145 新西兰生产者投入物价指数 第三季 -- +0.9%

生产者产出物价指数 -- +1.4%

11月17日(四)

无重要经济数据公布.

11月18日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月21日(一)

无重要经济数据公布.

11月22日(二)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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