〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连跌两日,因海岬型船货运减缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第二日下跌,因海岬型船市场货运活动减缓.
波罗的海乾散货运价指数跌17点或0.93%,至1,818点.
"钢铁需求前景疲弱可能令海岬型船运费率承压,"RS Platou Markets称.
铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.
在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下跌2.19%,平均获利为26,650美元,连续第二日下跌,之前连涨三日.
"我们仍认为第四季海岬型船现货运费将进一步下降,"德意志银行在一份报告中称.
波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.11%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
船只供应增加料在未来数月限制干散货运费,经济形势不确定以及中国增速减缓亦令其承压.(完)
--编译 李爽; 审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。