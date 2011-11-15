《综述》美国国会超级委员会或延迟敲定税改,减赤协议最後期限临近

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* "超级委员会"权衡2012年税收改革为解决办法
* 构想很多,但尚无进展
* 共和党敦促大幅修改医改方案
路透华盛顿11月14日电---多位美国国会助理周一表示,国会议员可能选择将棘手的税收决议延後至明年敲定,而他们要在未来一周竭力达成减赤协议.
助理称,由于时日无多,六名民主党人和六名共和党人组成的"超级委员会"或会同意削减部分开支,并示意其同僚在明年通过修改税法来获取更多税收.
这或将能让委员会在11月23日最後期限前达成协议,暂时平息华府今年大半年时间面临的预算纷争.但这麽做就会把税收问题延後至2012年大选期,到那个时候,党派的紧张局势将比往常更甚.
讨论此种构想作为一种可行方案已有数月时间,随着最後期限的临近,而尚未取得明显进展,该构想正在受到更为密切的关注.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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