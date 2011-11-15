《综述》美国国会超级委员会或延迟敲定税改,减赤协议最後期限临近

* "超级委员会"权衡2012年税收改革为解决办法

* 构想很多,但尚无进展

* 共和党敦促大幅修改医改方案

路透华盛顿11月14日电---多位美国国会助理周一表示,国会议员可能选择将棘手的税收决议延後至明年敲定,而他们要在未来一周竭力达成减赤协议.

助理称,由于时日无多,六名民主党人和六名共和党人组成的"超级委员会"或会同意削减部分开支,并示意其同僚在明年通过修改税法来获取更多税收.

这或将能让委员会在11月23日最後期限前达成协议,暂时平息华府今年大半年时间面临的预算纷争.但这麽做就会把税收问题延後至2012年大选期,到那个时候,党派的紧张局势将比往常更甚.