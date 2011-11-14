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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--11月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後举行新闻发布会.

-- - 日本央行开始为期两日的政策会议.

0120 - 三个月期贴现国库券标售.

0130 - 五年期政府公债标售.

0900 - 每周例行小麦招标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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